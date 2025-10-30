Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.10.2025

Смотреть онлайн Pitbulls Santa Barbara - Кариари Покочи 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаКоста-Рика - Сегунда: Pitbulls Santa BarbaraКариари Покочи, 15 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Коста-Рика - Сегунда
Pitbulls Santa Barbara
60'
Прерванный
1 : 1
30 октября 2025
Кариари Покочи
45+3'
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Кариари Покочи icon
45+3'
Счет после первого тайма 0:1
Pitbulls Santa Barbara icon
60'
Текстовая трансляция
24'
Угловой
Кариари Покочи - Угловой
28'
Угловой
Кариари Покочи - Угловой
44'
Угловой
Кариари Покочи - Угловой
45+3'
Кариари Покочи - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
57'
Угловой
Кариари Покочи - Угловой
60'
Pitbulls Santa Barbara - 2-ой Гол

Превью матча Pitbulls Santa Barbara — Кариари Покочи

Команда Pitbulls Santa Barbara в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-7. Команда Кариари Покочи, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-10. Команда Pitbulls Santa Barbara в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кариари Покочи забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Pitbulls Santa Barbara Pitbulls Santa Barbara
55%
Кариари Покочи Кариари Покочи
45%
Атаки
79
72
Угловые
0
4
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
1
6
Игры 15 тур
31.10.2025
Консултантс Моравия
0:1
Кармелита
Завершен
30.10.2025
ФК Асерри
1:3
Муниципаль Санта Ана
Завершен
30.10.2025
АД Кофутпа
0:2
АД Гресия
Завершен
30.10.2025
Ур. д. Коронадо
1:1
Ескорпионес
Завершен
30.10.2025
Кепос Камбуте
-:-
АД Муниципал Турриалба
Отложен
30.10.2025
Pitbulls Santa Barbara
1:1
Кариари Покочи
Прерванный
29.10.2025
АД Сарчи
-:-
PFA Santa Cruz
Отменен
28.10.2025
Inter San Carlos
-:-
АДР Джикарал
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA