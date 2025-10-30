Смотреть онлайн Pitbulls Santa Barbara - Кариари Покочи 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - Сегунда: Pitbulls Santa Barbara — Кариари Покочи, 15 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча Pitbulls Santa Barbara — Кариари Покочи
Команда Pitbulls Santa Barbara в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-7. Команда Кариари Покочи, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-10. Команда Pitbulls Santa Barbara в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кариари Покочи забивает 1, пропускает 1.