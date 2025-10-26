Смотреть онлайн Минейрос - Гуанабара Сити 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Goiano 3: Минейрос — Гуанабара Сити, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Минейрос — Гуанабара Сити
Команда Минейрос в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0. Команда Гуанабара Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-6. Команда Минейрос в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Гуанабара Сити забивает 1, пропускает 1.