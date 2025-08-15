15.08.2025
Смотреть онлайн Keilor Park - Brimbank Reserves 15.08.2025. Прямая трансляция
МСК
Австралия. Victoria State League 1, North West Reserve
Завершен
0 : 1
15 августа 2025
Превью матча Keilor Park — Brimbank Reserves
Статистика матча
Атаки
104
95
Угловые
8
9
Комментарии к матчу