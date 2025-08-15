Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн CA Tembetary Reserves - 2 de Mayo Reserves 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайПримера Дивизион Резерв, Апертура: CA Tembetary Reserves2 de Mayo Reserves . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

МСК
Примера Дивизион Резерв, Апертура
CA Tembetary Reserves
Отменен
- : -
15 августа 2025
2 de Mayo Reserves
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча CA Tembetary Reserves — 2 de Mayo Reserves

История последних встреч

CA Tembetary Reserves
CA Tembetary Reserves
2 de Mayo Reserves
CA Tembetary Reserves
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.11.2025
2 de Mayo Reserves
2 de Mayo Reserves
2:1
CA Tembetary Reserves
CA Tembetary Reserves
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Интер Милан Интер Милан
Ювентус Ювентус
14 Февраля
22:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
14 Февраля
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
14 Февраля
23:00
Лукко Лукко
Таппара Таппара
14 Февраля
19:30
Париж Париж
Ланс Ланс
14 Февраля
23:05
Лилль Лилль
Брест Брест
14 Февраля
21:00
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
Кёльн Кёльн
14 Февраля
20:30
Аякс Аякс
Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
14 Февраля
22:00
Варезе Варезе
Брешиа Брешиа
14 Февраля
20:15
Триест Триест
Наполи Баскет Наполи Баскет
14 Февраля
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA