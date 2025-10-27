27.10.2025
Смотреть онлайн АД Муниципал Турриалба - Inter San Carlos 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - Сегунда: АД Муниципал Турриалба — Inter San Carlos, 14 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Rafael Angel Camacho.
МСК, 14 тур, Стадион: Estadio Rafael Angel Camacho
Коста-Рика - Сегунда
Отложен
- : -
27 октября 2025
Превью матча АД Муниципал Турриалба — Inter San Carlos
Комментарии к матчу