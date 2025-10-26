Превью матча PFA Santa Cruz — Кепос Камбуте

Команда PFA Santa Cruz в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-8. Команда Кепос Камбуте, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-11. Команда PFA Santa Cruz в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кепос Камбуте забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды Кепос Камбуте, в том матче победу одержали хозяева.