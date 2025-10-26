Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - Сегунда : Deportivo Upala — АД Сарчи , 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча Deportivo Upala — АД Сарчи

Команда Deportivo Upala в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-11. Команда АД Сарчи, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-13. Команда Deportivo Upala в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АД Сарчи забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 сентября 2025 на поле команды АД Сарчи, в том матче сыграли вничью.