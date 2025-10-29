Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн АД Сарчи - PFA Santa Cruz 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаКоста-Рика - Сегунда: АД СарчиPFA Santa Cruz, 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Eliecer Perez Conejo.

МСК, 15 тур, Стадион: Estadio Eliecer Perez Conejo
Коста-Рика - Сегунда
АД Сарчи
Отменен
- : -
29 октября 2025
PFA Santa Cruz
Превью матча АД Сарчи — PFA Santa Cruz

Команда АД Сарчи в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-13. Команда PFA Santa Cruz, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-8. Команда АД Сарчи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. PFA Santa Cruz забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды PFA Santa Cruz, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

АД Сарчи
АД Сарчи
PFA Santa Cruz
АД Сарчи
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
14.09.2025
PFA Santa Cruz
PFA Santa Cruz
0:0
АД Сарчи
АД Сарчи
Игры 15 тур
31.10.2025
Консултантс Моравия
0:1
Кармелита
Завершен
30.10.2025
ФК Асерри
1:3
Муниципаль Санта Ана
Завершен
30.10.2025
АД Кофутпа
0:2
АД Гресия
Завершен
30.10.2025
Ур. д. Коронадо
1:1
Ескорпионес
Завершен
30.10.2025
Кепос Камбуте
-:-
АД Муниципал Турриалба
Отложен
30.10.2025
Pitbulls Santa Barbara
1:1
Кариари Покочи
Прерванный
29.10.2025
АД Сарчи
-:-
PFA Santa Cruz
Отменен
28.10.2025
Inter San Carlos
-:-
АДР Джикарал
Завершен
