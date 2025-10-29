Смотреть онлайн АД Сарчи - PFA Santa Cruz 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - Сегунда: АД Сарчи — PFA Santa Cruz, 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Eliecer Perez Conejo.
Превью матча АД Сарчи — PFA Santa Cruz
Команда АД Сарчи в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-13. Команда PFA Santa Cruz, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-8. Команда АД Сарчи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. PFA Santa Cruz забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды PFA Santa Cruz, в том матче сыграли вничью.