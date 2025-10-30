Смотреть онлайн Кепос Камбуте - АД Муниципал Турриалба 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - Сегунда: Кепос Камбуте — АД Муниципал Турриалба, 15 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio de Damas.
Превью матча Кепос Камбуте — АД Муниципал Турриалба
Команда Кепос Камбуте в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-11.