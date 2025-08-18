Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Кариари Покочи - Маринейрос де Пунтаренас 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаКоста-Рика - Сегунда: Кариари ПокочиМаринейрос де Пунтаренас, 1 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Comunal de Cariari.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Comunal de Cariari
Коста-Рика - Сегунда
Кариари Покочи
Отложен
- : -
18 августа 2025
Маринейрос де Пунтаренас
Превью матча Кариари Покочи — Маринейрос де Пунтаренас

Игры 1 тур
19.02.2026
ФК Асерри
-:-
Pitbulls Santa Barbara
Предстоящая
30.01.2026
Муниципаль Санта Ана
0:2
Ескорпионес
Завершен
30.01.2026
Консултантс Моравия
0:3
Ур. д. Коронадо
Завершен
29.01.2026
Deportivo Upala
0:0
АД Гресия
Завершен
29.01.2026
PFA Santa Cruz
1:1
АДР Джикарал
Завершен
28.01.2026
Маринейрос де Пунтаренас
-:-
Кариари Покочи
Отложен
28.01.2026
Кепос Камбуте
3:1
Inter San Carlos
Завершен
28.01.2026
АД Сарчи
1:1
АД Кофутпа
Завершен
