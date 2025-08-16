Фрибет 15000₽
16.08.2025

Смотреть онлайн Green Gully U23 - Preston Lions U23 16.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Green Gully U23Preston Lions U23 . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК
Australia NPL Victoria U23
Green Gully U23
44'
71'
Отменен
2 : 3
16 августа 2025
Preston Lions U23
2'
66'
79'
Preston Lions U23 icon
2'
Green Gully U23 icon
44'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
Preston Lions U23 icon
66'
Green Gully U23 icon
71'
Preston Lions U23 icon
79'
Текстовая трансляция
2'
Preston Lions U23 - 1-ый Гол
7'
Угловой
Preston Lions U23 - Угловой
13'
Угловой
Preston Lions U23 - Угловой
24'
Угловой
Green Gully U23 - Угловой
29'
Угловой
Preston Lions U23 - Угловой
29'
Угловой
Preston Lions U23 - Угловой
44'
Green Gully U23 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
54'
Угловой
Green Gully U23 - Угловой
55'
Угловой
Green Gully U23 - Угловой
66'
Preston Lions U23 - 3-ий Гол
69'
Угловой
Green Gully U23 - Угловой
71'
Green Gully U23 - 4-ый Гол
79'
Preston Lions U23 - 5-ый Гол

Превью матча Green Gully U23 — Preston Lions U23

Статистика матча

Атаки
73
61
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу
