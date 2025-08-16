16.08.2025
Смотреть онлайн Green Gully U23 - Preston Lions U23 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Green Gully U23 — Preston Lions U23 . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Australia NPL Victoria U23
Текстовая трансляция
2'
Preston Lions U23 - 1-ый Гол
7'
Preston Lions U23 - Угловой
13'
Preston Lions U23 - Угловой
24'
Green Gully U23 - Угловой
29'
Preston Lions U23 - Угловой
29'
Preston Lions U23 - Угловой
44'
Green Gully U23 - 2-ой Гол
54'
Green Gully U23 - Угловой
55'
Green Gully U23 - Угловой
66'
Preston Lions U23 - 3-ий Гол
69'
Green Gully U23 - Угловой
71'
Green Gully U23 - 4-ый Гол
79'
Preston Lions U23 - 5-ый Гол
Превью матча Green Gully U23 — Preston Lions U23
Статистика матча
Атаки
73
61
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу