16.08.2025
Смотреть онлайн Melbourne Srbija U23 - Caroline Springs George Cross U23 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Victoria PL 1 U23: Melbourne Srbija U23 — Caroline Springs George Cross U23 . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 08:15 по московскому времени .
МСК
Australia Victoria PL 1 U23
Отменен
0 : 6
16 августа 2025
Caroline Springs George Cross U23
48'
53'
55'
67'
70'
80'
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
Текстовая трансляция
9'
Caroline Springs George Cross U23 - Угловой
47'
Caroline Springs George Cross U23 - Угловой
48'
Caroline Springs George Cross U23 - 1-ый Гол
53'
Caroline Springs George Cross U23 - 2-ой Гол
55'
Caroline Springs George Cross U23 - 3-ий Гол
62'
Caroline Springs George Cross U23 - Незабитый пенальти
67'
Caroline Springs George Cross U23 - 4-ый Гол
70'
Caroline Springs George Cross U23 - 5-ый Гол
72'
Caroline Springs George Cross U23 - Угловой
76'
Caroline Springs George Cross U23 - Угловой
80'
Melbourne Srbija U23 - Угловой
80'
Caroline Springs George Cross U23 - 6-ый Гол
Статистика матча
Атаки
88
121
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
4
21
