15.08.2025
Смотреть онлайн Гленорчи Найтс (21) - Кингборо Лайонс (21) 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Tasmania NPL U21 League: Гленорчи Найтс (21) — Кингборо Лайонс (21) . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Australia Tasmania NPL U21 League
Гленорчи Найтс (21)
37'
45+3'
60'
Завершен
3 : 3
15 августа 2025
Кингборо Лайонс (21)
11'
38'
50'
Гленорчи Найтс (21)
45+3'
Счет после первого тайма 2:2
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
11'
Кингборо Лайонс (21) - 1-ый Гол
14'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
29'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
30'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
37'
Гленорчи Найтс (21) - 2-ой Гол
38'
Кингборо Лайонс (21) - 3-ий Гол
45+3'
Гленорчи Найтс (21) - 4-ый Гол
48'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
50'
Кингборо Лайонс (21) - 5-ый Гол
60'
Гленорчи Найтс (21) - 6-ый Гол
62'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
67'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
86'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
89'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
90+3'
Кингборо Лайонс (21) - Угловой
Превью матча Гленорчи Найтс (21) — Кингборо Лайонс (21)
Статистика матча
Атаки
72
69
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
9
7
Комментарии к матчу