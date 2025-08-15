Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн Гленорчи Найтс (21) - Кингборо Лайонс (21) 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Tasmania NPL U21 League: Гленорчи Найтс (21)Кингборо Лайонс (21) . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
Australia Tasmania NPL U21 League
Гленорчи Найтс (21)
37'
45+3'
60'
Завершен
3 : 3
15 августа 2025
Кингборо Лайонс (21)
11'
38'
50'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Кингборо Лайонс (21) icon
11'
Гленорчи Найтс (21) icon
37'
Кингборо Лайонс (21) icon
38'
Гленорчи Найтс (21) icon
45+3'
Счет после первого тайма 2:2
Кингборо Лайонс (21) icon
50'
Гленорчи Найтс (21) icon
60'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
11'
Кингборо Лайонс (21) - 1-ый Гол
14'
Угловой
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
29'
Угловой
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
30'
Угловой
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
37'
Гленорчи Найтс (21) - 2-ой Гол
38'
Кингборо Лайонс (21) - 3-ий Гол
45+3'
Гленорчи Найтс (21) - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
48'
Угловой
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
50'
Кингборо Лайонс (21) - 5-ый Гол
60'
Гленорчи Найтс (21) - 6-ый Гол
62'
Угловой
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
67'
Угловой
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
86'
Угловой
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
89'
Угловой
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
90+3'
Угловой
Кингборо Лайонс (21) - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3

Превью матча Гленорчи Найтс (21) — Кингборо Лайонс (21)

Статистика матча

Атаки
72
69
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
9
7
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Адмирал Адмирал
Трактор Трактор
13 Февраля
12:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Металлург Металлург
13 Февраля
17:00
Автомобилист Автомобилист
Динамо Москва Динамо Москва
13 Февраля
17:00
Ренн Ренн
ПСЖ ПСЖ
13 Февраля
21:00
Пиза Пиза
Милан Милан
13 Февраля
22:45
Монако Монако
Нант Нант
13 Февраля
23:05
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Норильск Норильск
13 Февраля
18:30
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
Челны Челны
13 Февраля
17:00
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Февраля
16:30
Локо U20 Локо U20
МХК Спартак МХК Спартак
13 Февраля
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA