13.08.2025
Смотреть онлайн Canberra Olympic Reserves Women - Canberra Croatia FC Reserves Women 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Capital Territory Premier League Women Reserves: Canberra Olympic Reserves Women — Canberra Croatia FC Reserves Women . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
Australia Capital Territory Premier League Women Reserves
Завершен
3 : 0
13 августа 2025
Превью матча Canberra Olympic Reserves Women — Canberra Croatia FC Reserves Women
Статистика матча
Атаки
102
88
Угловые
4
0
Комментарии к матчу