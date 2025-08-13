Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн Selangor FA U20 - Terengganu U20 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МалайзияМалайзия - Кубок президента: Selangor FA U20Terengganu U20 . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени .

МСК
Малайзия - Кубок президента
Selangor FA U20
17'
Завершен
1 : 1
13 августа 2025
Terengganu U20
89'
Смотреть онлайн
Selangor FA U20 icon
17'
Счет после первого тайма 1:0
Terengganu U20 icon
89'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Terengganu U20 - Угловой
10'
Угловой
Selangor FA U20 - Угловой
17'
Selangor FA U20 - 1-ый Гол
23'
Угловой
Selangor FA U20 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Selangor FA U20 - Угловой
50'
Угловой
Selangor FA U20 - Угловой
51'
Угловой
Selangor FA U20 - Угловой
76'
Угловой
Selangor FA U20 - Угловой
80'
Угловой
Selangor FA U20 - Угловой
89'
Terengganu U20 - 2-ой Гол
90+2'
Угловой
Selangor FA U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Selangor FA U20 — Terengganu U20

Статистика матча

Атаки
79
77
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
11
2
Удары в створ ворот
5
3
