13.08.2025
Смотреть онлайн Selangor FA U20 - Terengganu U20 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Малайзия — Малайзия - Кубок президента: Selangor FA U20 — Terengganu U20 . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени .
МСК
Малайзия - Кубок президента
Selangor FA U20
17'
Завершен
1 : 1
13 августа 2025
Terengganu U20
89'
Текстовая трансляция
2'
Terengganu U20 - Угловой
10'
Selangor FA U20 - Угловой
17'
Selangor FA U20 - 1-ый Гол
23'
Selangor FA U20 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Selangor FA U20 - Угловой
50'
Selangor FA U20 - Угловой
51'
Selangor FA U20 - Угловой
76'
Selangor FA U20 - Угловой
80'
Selangor FA U20 - Угловой
89'
Terengganu U20 - 2-ой Гол
90+2'
Selangor FA U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Selangor FA U20 — Terengganu U20
Статистика матча
Атаки
79
77
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
11
2
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу