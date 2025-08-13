13.08.2025
Смотреть онлайн Harju JK Laagri U19 - Таммека Тарту U19 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эстония — Эстония - Лига U19: Harju JK Laagri U19 — Таммека Тарту U19 . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Эстония - Лига U19
Harju JK Laagri U19
2'
14'
69'
Завершен
3 : 1
13 августа 2025
Счет после первого тайма 2:0 : 0,1
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,1
Текстовая трансляция
2'
Harju JK Laagri U19 - 1-ый Гол
10'
Таммека Тарту U19 - Угловой
14'
Harju JK Laagri U19 - 2-ой Гол
16'
Harju JK Laagri U19 - Угловой
23'
Harju JK Laagri U19 - Угловой
32'
Harju JK Laagri U19 - Угловой
35'
Таммека Тарту U19 - Угловой
43'
Harju JK Laagri U19 - Угловой
45'
Таммека Тарту U19 - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 0,1
48'
Таммека Тарту U19 - Угловой
57'
Таммека Тарту U19 - Угловой
64'
Harju JK Laagri U19 - Угловой
69'
Harju JK Laagri U19 - 3-ий Гол
73'
Таммека Тарту U19 - 4-ый Гол
82'
Таммека Тарту U19 - Угловой
84'
Таммека Тарту U19 - Угловой
88'
Таммека Тарту U19 - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,1
Превью матча Harju JK Laagri U19 — Таммека Тарту U19
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
99
115
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
4
14
Удары в створ ворот
7
9
Комментарии к матчу