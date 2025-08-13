13.08.2025
Смотреть онлайн ФК Тэйтленд - Резерв - Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: ФК Тэйтленд - Резерв — Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
ФК Тэйтленд - Резерв
34'
45'
82'
89'
Завершен
4 : 0
13 августа 2025
Счет после первого тайма 2:0 : 0,0
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,0
Текстовая трансляция
1'
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
2'
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
4'
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
19'
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
34'
ФК Тэйтленд - Резерв - 1-ый Гол
38'
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
40'
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
45'
ФК Тэйтленд - Резерв - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 0,0
58'
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
71'
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
74'
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
81'
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
82'
ФК Тэйтленд - Резерв - 3-ий Гол
89'
ФК Тэйтленд - Резерв - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,0
Превью матча ФК Тэйтленд - Резерв — Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв
Статистика матча
Атаки
64
71
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
15
6
Комментарии к матчу