Смотреть онлайн Тигре - Ривадавиа Де Мендоса 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Тигре — Ривадавиа Де Мендоса, 6 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Хосе Деллажиованна. Судить этот матч будет Luis Lobo Medina.
Превью матча Тигре — Ривадавиа Де Мендоса
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Luis Lobo Medina (Аргентина).
За последние 14 матчей судья показал 68 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 29% (4 из 14 матчей) Luis Lobo Medina назначал пенальти