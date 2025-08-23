Фрибет 15000₽
23.08.2025

Смотреть онлайн Тигре - Ривадавиа Де Мендоса 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: ТигреРивадавиа Де Мендоса, 6 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Хосе Деллажиованна. Судить этот матч будет Luis Lobo Medina.

МСК, 6 тур, Стадион: Стадион Хосе Деллажиованна
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Тигре
Tomas Martinez 90+12'
Завершен
1 : 1
23 августа 2025
Ривадавиа Де Мендоса
Franco Maximiliano Amarfil 71'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 0,4
Franco Maximiliano Amarfil icon
71'
Tomas Martinez icon
90+12'
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,4
Текстовая трансляция
26'
Угловой
Ривадавиа Де Мендоса - Угловой
28'
Угловой
Ривадавиа Де Мендоса - Угловой
35'
Угловой
Ривадавиа Де Мендоса - Угловой
35'
Угловой
Ривадавиа Де Мендоса - Угловой
36'
Угловой
Ривадавиа Де Мендоса - Угловой
43'
Угловой
Tigre - Угловой
43'
Угловой
Tigre - Угловой
45'
Угловой
Tigre - Угловой
45+1'
Угловой
Tigre - Угловой
45+2'
Угловой
Tigre - Угловой
47'
Угловой
Ривадавиа Де Мендоса - Угловой
67'
Угловой
Ривадавиа Де Мендоса - Угловой
71'
Franco Maximiliano Amarfil - 1-ый Гол
77'
Угловой
Tigre - Угловой
90+12'
Tomas Martinez - 2-ой Гол
Превью матча Тигре — Ривадавиа Де Мендоса

Тигре Тигре
12
Аргентина
Felipe Tomas Zenobio
17
Чили
Guillermo Soto
2
Аргентина
Joaquin Laso
14
Аргентина
Tomas Cardona
24
Аргентина
Federico Alvarez
27
Аргентина
Santiago Gonzalez
42
Уругвай
Рамон Ариас
33
Аргентина
Elias Cabrera
10
Аргентина
Jabes Saralegui
19
Парагвай
Alfio Oviedo
29
Аргентина
Ignacio Russo
Тренер
Аргентина
Клаудио Вивас
Ривадавиа Де Мендоса Ривадавиа Де Мендоса
1
Аргентина
Ezequiel Centurion
40
Парагвай
Ivan Villalba
2
Уругвай
Leonard Costa
42
Аргентина
Sheyko Studer
36
Аргентина
Ezequiel Bonifacio
5
Аргентина
Tomas Bottari
34
Аргентина
kevin Retamar
25
Аргентина
Franco Maximiliano Amarfil
14
Аргентина
Luciano Gomez
43
Аргентина
Fabrizio Sartori Prieto
22
Колумбия
Себастьян Вилья
Тренер
Аргентина
Alfredo Berti

История последних встреч

Тигре
Тигре
Ривадавиа Де Мендоса
Тигре
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.09.2025
Тигре
Тигре
1:3
Ривадавиа Де Мендоса
Ривадавиа Де Мендоса
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Тигре Тигре
62%
Ривадавиа Де Мендоса Ривадавиа Де Мендоса
38%
Атаки
125
101
Угловые
6
7
Фолы
14
13
Удары (всего)
9
2
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
3
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Luis Lobo Medina (Аргентина).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 68 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 29% (4 из 14 матчей) Luis Lobo Medina назначал пенальти

Игры 6 тур
23:00
Сан Лоренцо
-:-
Эстудиантес Рио Куарто
Предстоящая
03:30
Ценрал Кордоба
0:0
Тигре
Завершен
01:15
Деп. Риестра
0:0
Хуракан
Завершен
01:15
Банфилд
3:0
Ньюэллс Олд Бойз
Завершен
21.02.2026
Платенсе
1:0
Барракас Централ
Завершен
21.02.2026
Ривадавиа Де Мендоса
3:2
Индепендьенте
Завершен
21.02.2026
Росарио Централ
0:1
Таллерес де Кордоба
Завершен
21.02.2026
Химнасия Мендоса
0:1
Химнасия ЛП
Завершен
21.02.2026
Институто
2:1
Тукуман
Завершен
20.02.2026
Эстудиантес
1:0
Сармиенто
Завершен
20.02.2026
Дефенса и Юстиция
1:1
Бельграно
Завершен
Комментарии к матчу
