Смотреть онлайн ФК Йошаница - Златибор 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия - Сербская лига: ФК Йошаница — Златибор, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
Превью матча ФК Йошаница — Златибор
Команда ФК Йошаница в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-12. Команда Златибор, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-10. Команда ФК Йошаница в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Златибор забивает 1, пропускает 1.