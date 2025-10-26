Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D : Biellesse — Дертона , 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio La Marmora-Pozzo .

Превью матча Biellesse — Дертона

Команда Biellesse в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-3. Команда Дертона, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-8. Команда Biellesse в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Дертона забивает 0, пропускает 1.