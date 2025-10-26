Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Valenzana - Club Milano 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: ValenzanaClub Milano, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Футбол. Италия - Серия D
Valenzana
52'
60'
Отменен
2 : 1
26 октября 2025
Club Milano
35'
Club Milano icon
35'
Счет после первого тайма 0:1
Valenzana icon
52'
Valenzana icon
60'
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Valenzana - Угловой
15'
Угловой
Valenzana - Угловой
18'
Угловой
Valenzana - Угловой
29'
Угловой
Club Milano - Угловой
30'
Угловой
Club Milano - Угловой
35'
Угловой
Club Milano - Угловой
35'
Club Milano - 1-ый Гол
39'
Угловой
Club Milano - Угловой
41'
Угловой
Club Milano - Угловой
42'
Угловой
Club Milano - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
Club Milano - Угловой
47'
Угловой
Club Milano - Угловой
52'
Угловой
Valenzana - Угловой
52'
Valenzana - 2-ой Гол
60'
Valenzana - 3-ий Гол
62'
Угловой
Valenzana - Угловой
75'
Угловой
Valenzana - Угловой
83'
Угловой
Valenzana - Угловой
90+3'
Угловой
Club Milano - Угловой

Превью матча Valenzana — Club Milano

Команда Valenzana в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-5. Команда Club Milano, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-14. Команда Valenzana в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Club Milano забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Valenzana Valenzana
49%
Club Milano Club Milano
51%
Атаки
73
72
Угловые
7
9
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
7
8
Игры 9 тур
05.11.2025
Ачиреале
2:1
Патерно Кальцио
Завершен
Комментарии к матчу
