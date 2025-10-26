Смотреть онлайн Valenzana - Club Milano 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Valenzana — Club Milano, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча Valenzana — Club Milano
Команда Valenzana в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-5. Команда Club Milano, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-14. Команда Valenzana в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Club Milano забивает 2, пропускает 1.