Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D : Сестри-Леванте — Valenzana , 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Giuseppe Sivori .

Превью матча Сестри-Леванте — Valenzana

Команда Сестри-Леванте в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-10. Команда Valenzana, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 3-5. Команда Сестри-Леванте в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Valenzana забивает 0, пропускает 1.