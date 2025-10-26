Смотреть онлайн Tropical Coriano - Cittadella Vis Modena 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Tropical Coriano — Cittadella Vis Modena, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча Tropical Coriano — Cittadella Vis Modena
Команда Tropical Coriano в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3.