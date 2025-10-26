Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D : Camaiore — Орвиетана , 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Comunale .

Превью матча Camaiore — Орвиетана

Команда Camaiore в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 2-6. Команда Орвиетана, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-2. Команда Camaiore в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Орвиетана забивает 0, пропускает 0.