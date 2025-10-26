Смотреть онлайн ASD Ferrandina 17890 - Мартина 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: ASD Ferrandina 17890 — Мартина, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча ASD Ferrandina 17890 — Мартина
Команда ASD Ferrandina 17890 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-14. Команда Мартина, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-5. Команда ASD Ferrandina 17890 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мартина забивает 1, пропускает 1.