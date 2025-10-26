Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D : Мачератезе — Анкона-1905 , 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Helvia Recina .

Превью матча Мачератезе — Анкона-1905

Команда Мачератезе в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-8. Команда Анкона-1905, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 11-3. Команда Мачератезе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Анкона-1905 забивает 1, пропускает 0.