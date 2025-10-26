Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D : Унипомезия — Реканатесе , 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

Превью матча Унипомезия — Реканатесе

Команда Унипомезия в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 13-2. Команда Реканатесе, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-7. Команда Унипомезия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Реканатесе забивает 1, пропускает 1.