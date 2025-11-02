Превью матча Термоли Кальчио — Мачератезе

Команда Термоли Кальчио в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-6. Команда Мачератезе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-8. Команда Термоли Кальчио в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Мачератезе забивает 1, пропускает 1.