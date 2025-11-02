Смотреть онлайн Термоли Кальчио - Мачератезе 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Термоли Кальчио — Мачератезе, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Gino Cannarsa.
Превью матча Термоли Кальчио — Мачератезе
Команда Термоли Кальчио в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-6. Команда Мачератезе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-8. Команда Термоли Кальчио в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Мачератезе забивает 1, пропускает 1.