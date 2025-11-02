Смотреть онлайн Саммауресе - FC Forsempronese 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Саммауресе — FC Forsempronese, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo sportivo San Mauro Pascoli.
Превью матча Саммауресе — FC Forsempronese
Команда Саммауресе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 4-13.