Превью матча Реал Монтеротондо — Ночерина

Команда Реал Монтеротондо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-8. Команда Ночерина, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 17-8. Команда Реал Монтеротондо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ночерина забивает 2, пропускает 1.