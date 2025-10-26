Смотреть онлайн Реал Монтеротондо - Ночерина 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Реал Монтеротондо — Ночерина, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Ottavio Pierangeli.
Превью матча Реал Монтеротондо — Ночерина
Команда Реал Монтеротондо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-8. Команда Ночерина, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 17-8. Команда Реал Монтеротондо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ночерина забивает 2, пропускает 1.