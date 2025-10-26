Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Реал Монтеротондо - Ночерина 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: Реал МонтеротондоНочерина, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Ottavio Pierangeli.

МСК, 9 тур, Стадион: Stadio Ottavio Pierangeli
Футбол. Италия - Серия D
Реал Монтеротондо
Отменен
- : -
26 октября 2025
Ночерина
Превью матча Реал Монтеротондо — Ночерина

Команда Реал Монтеротондо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-8. Команда Ночерина, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 17-8. Команда Реал Монтеротондо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ночерина забивает 2, пропускает 1.

Комментарии к матчу
