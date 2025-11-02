02.11.2025
Смотреть онлайн АКД Нардо - Real Acerrana 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: АКД Нардо — Real Acerrana, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Comunale Giovanni Paolo II.
МСК, 10 тур, Стадион: Stadio Comunale Giovanni Paolo II
Футбол. Италия - Серия D
АКД Нардо
6'
41'
2 : 0
02 ноября 2025
Текстовая трансляция
2'
AC Nardo - Угловой
6'
AC Nardo - Угловой
6'
AC Nardo - 1-ый Гол
12'
Real Acerrana - Угловой
35'
AC Nardo - Угловой
35'
AC Nardo - Угловой
38'
AC Nardo - Угловой
41'
AC Nardo - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
53'
Real Acerrana - Угловой
54'
AC Nardo - Угловой
55'
AC Nardo - Угловой
Превью матча АКД Нардо — Real Acerrana
Статистика матча
Владение мячом
55%
45%
Атаки
0
0
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
0
