Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D : Барлетта — Паганезе , 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Косимо Путтилли .

Превью матча Барлетта — Паганезе

Команда Барлетта в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-4. Команда Паганезе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-6. Команда Барлетта в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Паганезе забивает 1, пропускает 1.