Смотреть онлайн Фиделис - АКД Нардо 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Фиделис — АКД Нардо, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Дегли Уливи.
Превью матча Фиделис — АКД Нардо
Команда Фиделис в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-5.