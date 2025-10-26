Превью матча Тритиум — СС Нола 1925

Команда Тритиум в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-6. Команда СС Нола 1925, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-3. Команда Тритиум в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. СС Нола 1925 забивает 0, пропускает 0.