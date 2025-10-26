Смотреть онлайн Тритиум - СС Нола 1925 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Тритиум — СС Нола 1925, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Nunzio Fittipaldi.
Превью матча Тритиум — СС Нола 1925
Команда Тритиум в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-6. Команда СС Нола 1925, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-3. Команда Тритиум в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. СС Нола 1925 забивает 0, пропускает 0.