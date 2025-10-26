Смотреть онлайн Манфредония - Реал Агро Аверса 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Манфредония — Реал Агро Аверса, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Miramare.
Превью матча Манфредония — Реал Агро Аверса
Команда Манфредония в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-2.