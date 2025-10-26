Смотреть онлайн FC Pompei - АСД Торрес Сессари 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: FC Pompei — АСД Торрес Сессари, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча FC Pompei — АСД Торрес Сессари
Команда FC Pompei в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 2-10. Команда АСД Торрес Сессари, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-5. Команда FC Pompei в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. АСД Торрес Сессари забивает 0, пропускает 1.