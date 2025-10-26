Смотреть онлайн Igea Virtus Barcellona - ФК Нисса 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Igea Virtus Barcellona — ФК Нисса, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Igea Virtus Barcellona — ФК Нисса
Команда Igea Virtus Barcellona в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-5. Команда ФК Нисса, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-4. Команда Igea Virtus Barcellona в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Нисса забивает 0, пропускает 0.