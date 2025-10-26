Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D : Санкаталдесе — Реджина , 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Valentino Mazzola Stadium .

Превью матча Санкаталдесе — Реджина

Команда Санкаталдесе в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-1. Команда Реджина, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-9. Команда Санкаталдесе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Реджина забивает 1, пропускает 1.