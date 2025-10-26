Смотреть онлайн Фолиньо - Террануова Траяна 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Фолиньо — Террануова Траяна, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Энцо Блазон.
Превью матча Фолиньо — Террануова Траяна
Команда Фолиньо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-1. Команда Террануова Траяна, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 2-5. Команда Фолиньо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Террануова Траяна забивает 0, пропускает 1.