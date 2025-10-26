Смотреть онлайн Гроссето - Поджибонси 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Гроссето — Поджибонси, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Карло Дзеккини.
Превью матча Гроссето — Поджибонси
Команда Гроссето в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-9.