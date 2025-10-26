Превью матча Аквила 1902 Монтеварчи — Скандиччи

Команда Аквила 1902 Монтеварчи в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-7. Команда Скандиччи, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-2. Команда Аквила 1902 Монтеварчи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Скандиччи забивает 0, пропускает 0.