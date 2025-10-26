Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Трестина - ТАУ Кальчо 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: ТрестинаТАУ Кальчо, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Lorenzo Casini.

МСК, 9 тур, Стадион: Stadio Lorenzo Casini
Футбол. Италия - Серия D
Трестина
Отменен
0 : 1
26 октября 2025
ТАУ Кальчо
90+6'
Счет после первого тайма 0:0
ТАУ Кальчо icon
90+6'
Текстовая трансляция
4'
Угловой
ТАУ Кальчо - Угловой
6'
Угловой
ТАУ Кальчо - Угловой
11'
Угловой
Трестина - Угловой
12'
Угловой
Трестина - Угловой
28'
Угловой
ТАУ Кальчо - Угловой
43'
Угловой
ТАУ Кальчо - Угловой
45+2'
Угловой
Трестина - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Трестина - Угловой
83'
Угловой
Трестина - Угловой
90+6'
ТАУ Кальчо - 1-ый Гол

Превью матча Трестина — ТАУ Кальчо

Команда Трестина в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-2. Команда ТАУ Кальчо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 6-14. Команда Трестина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. ТАУ Кальчо забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Трестина Трестина
46%
ТАУ Кальчо ТАУ Кальчо
54%
Атаки
85
96
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
3
4
Игры 9 тур
05.11.2025
Ачиреале
2:1
Патерно Кальцио
Завершен
