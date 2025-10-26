Смотреть онлайн Трестина - ТАУ Кальчо 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Трестина — ТАУ Кальчо, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Lorenzo Casini.
Превью матча Трестина — ТАУ Кальчо
Команда Трестина в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-2. Команда ТАУ Кальчо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 6-14. Команда Трестина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. ТАУ Кальчо забивает 1, пропускает 1.