Превью матча Трестина — ТАУ Кальчо

Команда Трестина в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-2. Команда ТАУ Кальчо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 6-14. Команда Трестина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. ТАУ Кальчо забивает 1, пропускает 1.