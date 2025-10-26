Смотреть онлайн А.К.Д Асти - Унионе Санремо 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: А.К.Д Асти — Унионе Санремо, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Vincenzo Cesin Bosia.
Превью матча А.К.Д Асти — Унионе Санремо
Команда А.К.Д Асти в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-9.