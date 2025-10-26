Превью матча Вадо — Ситта ди Варезе

Команда Вадо в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-5. Команда Ситта ди Варезе, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-12. Команда Вадо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ситта ди Варезе забивает 1, пропускает 1.