Смотреть онлайн Вадо - Ситта ди Варезе 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Вадо — Ситта ди Варезе, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Ferruccio Chittolina.
Превью матча Вадо — Ситта ди Варезе
Команда Вадо в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-5. Команда Ситта ди Варезе, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-12. Команда Вадо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ситта ди Варезе забивает 1, пропускает 1.