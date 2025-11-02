Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Сканзороскияте - AVC Vogherese 1919 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: СканзороскиятеAVC Vogherese 1919, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Scanzorosciate.

МСК, 10 тур, Стадион: Stadio Scanzorosciate
Футбол. Италия - Серия D
Сканзороскияте
Отменен
0 : 0
02 ноября 2025
AVC Vogherese 1919
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Сканзороскияте - Угловой
7'
Угловой
AVC Vogherese 1919 - Угловой
11'
Угловой
Сканзороскияте - Угловой
15'
Угловой
Сканзороскияте - Угловой
26'
Угловой
AVC Vogherese 1919 - Угловой

Превью матча Сканзороскияте — AVC Vogherese 1919

Команда Сканзороскияте в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 2-4. Команда AVC Vogherese 1919, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-5. Команда Сканзороскияте в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. AVC Vogherese 1919 забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Сканзороскияте Сканзороскияте
42%
AVC Vogherese 1919 AVC Vogherese 1919
58%
Атаки
18
25
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
0
Игры 10 тур
02.11.2025
Мартина
0:0
Барлетта
Завершен
02.11.2025
АКД Нардо
2:0
Real Acerrana
Отменен
02.11.2025
Milazzo
1:0
Ssd Citta Di Gela
Завершен
02.11.2025
Реджина
0:1
Igea Virtus Barcellona
Завершен
02.11.2025
Унионе Санремо
2:0
NovaRomentino
Завершен
02.11.2025
Империя
1:2
Лавагнесе
Завершен
02.11.2025
Celle Varazze FBC
-:-
Biellesse
Отменен
02.11.2025
Rovato Vertovese SSD
2:1
CS Trevigliese
Завершен
02.11.2025
АСД Сассо Маркони
2:0
Tropical Coriano
Завершен
02.11.2025
АСД Каннара
2:1
Camaiore
Завершен
02.11.2025
Анзио Калсио 1924
0:3
Valmontone 1921
Завершен
02.11.2025
Патерно Кальцио
3:2
SSD Athletic Club Palermo
Завершен
02.11.2025
Реканатесе
3:1
Кастельфидардо
Завершен
02.11.2025
АС Остия Маре
0:0
Терамо
Завершен
02.11.2025
Монтеспаккато
0:1
Budoni Calcio
Завершен
02.11.2025
Ночерина
2:0
Кассино
Завершен
02.11.2025
Ольбия
1:1
Ischia
Завершен
02.11.2025
УСД Палмесе
1:1
Реал Монтеротондо
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00
ХПК ХПК
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
13 Ноября
19:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
13 Ноября
19:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Панатинаикос Панатинаикос
13 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA