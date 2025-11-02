Превью матча Сканзороскияте — AVC Vogherese 1919

Команда Сканзороскияте в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 2-4. Команда AVC Vogherese 1919, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-5. Команда Сканзороскияте в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. AVC Vogherese 1919 забивает 1, пропускает 1.