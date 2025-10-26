Смотреть онлайн УС Брено - Сканзороскияте 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: УС Брено — Сканзороскияте, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportivo Tassara.
Превью матча УС Брено — Сканзороскияте
Команда УС Брено в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-5. Команда Сканзороскияте, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 2-4. Команда УС Брено в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сканзороскияте забивает 0, пропускает 0.