Превью матча Фольгоре Каратезе — AC Milan U23

Команда Фольгоре Каратезе в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-19. Команда AC Milan U23, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 12-4. Команда Фольгоре Каратезе в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. AC Milan U23 забивает 1, пропускает 0.