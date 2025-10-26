Смотреть онлайн Фольгоре Каратезе - AC Milan U23 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Фольгоре Каратезе — AC Milan U23, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio XXV Aprile.
Превью матча Фольгоре Каратезе — AC Milan U23
Команда Фольгоре Каратезе в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-19. Команда AC Milan U23, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 12-4. Команда Фольгоре Каратезе в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. AC Milan U23 забивает 1, пропускает 0.