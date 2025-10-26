Превью матча Sondrio Calcio — AC Chievo Verona

Команда Sondrio Calcio в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 2-21. Команда AC Chievo Verona, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-7. Команда Sondrio Calcio в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 2. AC Chievo Verona забивает 1, пропускает 1.