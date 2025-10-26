Смотреть онлайн Адриесе - Местре 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Адриесе — Местре, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Comunale Adria.
Превью матча Адриесе — Местре
Команда Адриесе в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-7. Команда Местре, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-7. Команда Адриесе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Местре забивает 1, пропускает 1.