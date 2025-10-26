Смотреть онлайн Камподарсего - Asd San Luigi Calcio 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Камподарсего — Asd San Luigi Calcio, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Comunale.
Превью матча Камподарсего — Asd San Luigi Calcio
Команда Камподарсего в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-2. Команда Asd San Luigi Calcio, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-6. Команда Камподарсего в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Asd San Luigi Calcio забивает 0, пропускает 1.