Превью матча Камподарсего — Asd San Luigi Calcio

Команда Камподарсего в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-2. Команда Asd San Luigi Calcio, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-6. Команда Камподарсего в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Asd San Luigi Calcio забивает 0, пропускает 1.